Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda düzenlenen TURKOVAC aşısına acil kullanım onayı verilmesi ve aşının seri üretimine başlanması törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Buradaki konuşmasına, Türkiye'nin ilk yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek başlayan Erdoğan, aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alanları tebrik etti.

Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran Kovid-19 salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının, Türkiye'de üretilebilir hale gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı TURKOVAC'ı da sunabileceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı, en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Biz bazıları gibi aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke değiliz. Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri dünyada 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da acil ihtiyaç duyan kimi dost ülkelere gönderiyoruz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."

Aşının geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "TURKOVAC aşımızın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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