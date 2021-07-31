Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
(1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak."
Erdoğan: "(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl içerisinde afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde tüm müştemilatı ile tamamlanacak."
Erdoğan: "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru