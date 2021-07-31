Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.