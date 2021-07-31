Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir"

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak."

Erdoğan: "(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl içerisinde afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde tüm müştemilatı ile tamamlanacak."

Erdoğan: "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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