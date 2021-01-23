Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acil ihtiyaçları karşılayacak, özellikle de dışarıdan temin yoluna gitsek bile planlamalarımızın omurgası mutlaka milli...
23.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acil ihtiyaçları karşılayacak, özellikle de dışarıdan temin yoluna gitsek bile planlamalarımızın omurgası mutlaka milli imkanlara dayanmalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acil ihtiyaçları karşılayacak, özellikle de dışarıdan temin yoluna gitsek bile planlamalarımızın omurgası mutlaka milli imkanlara dayanmalıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç