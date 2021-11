Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması

DARGEÇİT, MARDİN (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ilısu Barajı Türkiye'ye Yıllık 3 Milyar Liralık Katkı Sağlayacak"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı açılış programına katılmak üzere Mardin Dargeçit ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın da bulunduğu heyet tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakanlar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları, Bölge Valileri, al Parti İl Başkanları ve Belediye Başkanları ile birlikte Mardin Dargeçit Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajında incelemelerde bulunarak, barajın açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasında Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ile alakalı bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barajın Türkiye'ye yıllık 3 milyar liralık katkı sağlayacağını söyledi. Su depolama kapasitesi yaklaşık 11 milyar metreküpü bulan Ilısu'nun bin 200 megavatlık kurulu gücüyle 4. büyük hidroelektrik santrali olarak Türkiye'ye yıllık 3 milyar liralık fayda sağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim medeniyetimizde su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES her iki alanda da ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayan bir projedir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşmasında Kuraklık, Gıda ve Enerji Krizine Dikkat Çekti"Kuraklığın tetiklediği gıda ve aynı şekilde her geçen gün daha belirgin hale gelen enerji krizlerine karşı ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin su kaynaklarının tek bir damlasının dahi israfına tahammülümüz yoktur. Kendi kaynaklarımıza dayalı yenilenebilir enerji üretimini de en üst seviyeye çıkarmamız şarttır. Bugün hizmete alacağımız Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 19 yıldır halka hizmet amacımızın, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç şüphesiz su, bu yüzyılın en stratejik ve en değerli kaynağıdır. Öyle diyor atalarımız, 'Su abıhayattır. ' İklim değişikliği, kuraklık, artan nüfus ve kentleşme ile birlikte su kaynakları üzerindeki baskılar giderek artmaktadır. Dünyada son 60 yılda 3 milyardan 8 milyara çıkan nüfusa karşılık yeryüzüne düşen yağış miktarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Üstelik iklim değişikliğiyle bağlantılı kuraklık, sel, orman yangını gibi afetler giderek sıklaşmaktadır" diye ekledi. Kaynaklarımızı Tasarruflu KullanmalıyızSu kaynaklarının kullanımının kalite ve miktar yönünden azalmasının da ayrı bir sıkıntı sebebi olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut su kaynaklarının yüzde 70'ten fazlasının gıda üretiminde kullanıldığını, bu durumun özellikle su konusundaki her olumsuzluğun gıda üretimine de yansıyacağı anlamına geldiğini söyledi. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kişi başına düşen yıllık bin 340 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi çeken ülkeler grubundayız. Simülasyonlar 2040 yılında bu miktarın yıllık bin 116 metreküpe kadar düşebileceğine işaret ediyor. Yıllık ortalama yağış miktarımız da 574 milimetreyle dünya ortalamasının altındadır. Bu nedenle elimizdeki kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak durumundayız" dedi. "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek ve doğru yönetmek artık bir tercih değil mecburiyet haline gelmiştir" ifadesini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Geçmişte petrol için verilen mücadelenin bir benzerinin, önümüzdeki dönemde su kaynakları ve gıda üretimi için yaşanacağı anlaşılıyor. İşte bu anlayışla hükümete geldiğimiz günden beri ülkemizi, sağlıktan eğitime her alanda olduğu gibi tarım, su ve enerji konusunda da geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduk. Geçtiğimiz 19 yılda su alanında günümüz rakamlarıyla 284 milyar liralık yatırım yaparak 8 bin 817 tesisi hizmete açtık. Son 19 yılda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla olan 613 barajımızda, 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Böylece su miktarımızı toplamda 179 milyar metreküpe çıkardık. Aynı dönemde inşa ettiğimiz bin 475 sulama tesisiyle yaklaşık 20 milyon dekar alanı sulamaya açtık. Sadece bu alanlardan ülkemiz ve üreticilerimiz yılda 60 milyar lira zirai gelir artışı sağladı. Arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında 266 proje ile 5, 2 milyon hektar araziyi, su ve üretim girdilerini azaltarak ekonomik olarak daha verimli kullanılabilir hale getirdik. Halen 3, 3 milyon hektar alanda çalışmalar devam ediyor. "Son 19 yılda yine enerjide de yerli ve temiz enerji kaynaklarını değerlendirmek için 605 hidroelektrik santralini hizmete aldıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin kurulu güç kapasitesini 32 bin megavattan 100 bin megavata çıkarmak suretiyle kalkınmanın temel altyapısı olan elektrik enerjisinde herhangi bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik. Üstelik bu güç artışının üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklarla gerçekleştirdik" dedi. Tarihi ve Kültürel Varlıkları Özenle Koruyarak Yeni Yerleşim Yerine TaşıdıkBugün açılışı yapılan Ilısu'nun su ve enerji yatırımı olmanın yanında kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak yapısal dönüşüm boyutunun da bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Proje kapsamında inşaat çalışmaları yanında çevre, yeniden yerleşim ve kültürel miras konularında pek çok yatırımı hayata geçirdik. En çok istismar edilen Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıkları özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Bugün buraya Kültür ve Turizm Bakanı'mı da yanıma alarak geldim. Çünkü istiyorum ki o bütün kültürel değişimi yerinde izleyelim ve artık burası turistlerin uğrak yeri olsun. Hasankeyf ilçemizdeki tarihi eserleri, Bilim Komisyonu ve Koruma Kurulu onayıyla başarıyla taşıyarak yeni yerlerine yerleştirdik. Bu eserlerden; Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızk Camii ve Eyyubi Camii tek parça, Orta Kapı ise üç parça halinde Hasankeyf Kültürel Park alanına nakledilmiştir. Ayrıca kısmen taşınan veya yerinde koruma altına alınan eserlerin de bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Hasankeyf ilçemizi bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil, bahçeli, teraslı konutlar şeklinde inşa ettik. Ilısu'nun; Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'taki vatandaşlar başta olmak üzere tüm millete hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, barajın Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen bakanlara, kurumlara, yüklenici firmalara, mühendisinden işçisine, herkese teşekkür etti. Erdoğan, Mardin'in Ardından Batman'a geçtiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan program sonrası Mardin Valisi Mahmut Demirtaş tarafından Mardin'den Batman'a gitmek üzere uğurlandı.

