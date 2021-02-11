Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı? İşte Erdoğan'ın müjdeli haber...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız." dedi. Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. İşte İşte Erdoğan'ın müjdeli haber...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELİ HABERİ NEDİR?

1- TBMM'yi yeni ve tarihi bir görev daha bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin de bu teklife olumlu bakmasıyla, inşallah Türkiye, tarihinde ilk defa sivil bir Anayasa hazırlama ve gerçek bir özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına kavuşmuştur. Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni Anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum.

2-Türkiye 1960 ve 1980 darbesinin gölgesinde hazırlanan anayasaların yol açığı sorunların ülkemize ağır maliyetleri olmuştur.Partimize dava açıldığında dava dosyasına belge üretme peşine düşenleri de unutmadık. Türkiye son 7-8 yılda sınırlarının içinde ve dışında sayısız yeni işgal girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu ihanetlerin hepsi paramparça oldu. Sürekli sorun üreten yönetim sistemimizi rehabilite etmek için çırpındık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni çalışırken karşımıza hep anayasa meselesinin çıktığını gördük. Adalet bakanlığımızca hazırlanan Yargı reformu hazırlıklarında da buna şahit olduk.

3- İlk anayasa çalışmaları CHP'nin masayı devirmesiyle akamete uğramıştı. Yeni anayasa için şartlar gayet uygun.

4- Anayasalar doğaları gereği toplumun kahir ekseriyetinin onayını almak durumundadır. Geçmişteki reform çalışmalarından epey tecrübe sahibi olduk. Tercihimiz tüm siyasi partilerin anayasa çalışmalarının içinde olmasıdır. Bunun için sonuna kadar çalışacağız.

5- Attığımız her adımda meselenin yamalarla çözülemeyeceği gerçeği ile karşılaştık. Bugün vesayetin gücünü kırmış, darbe niyetlilerine mesajını açıkça vermiş bir Türkiye var. Yeni anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun. Milletimizin reform gündemimize olan samimi ilgisi yeni anayasa teklifimizi kamuoyuna sunma konusunda cesaretlendirmiştir. Anayasalar toplumun mümkünse tamamının desteğini almak mecburiyetindedir. Tüm kesimlerin kendilerini içinde bulabileceği bir formülle hazırlanmasıyla mümkün olur. Tercihimiz tüm siyasi partilerin bu sürecin içinde yer almasıdır. Bunun için sonuna kadar samimi gayret göstereceğiz.

6- Kimi siyasi partiler kendini sürecin dışında tutsa bile biz toplumun tüm kesimleri ile oturup konuşarak yeni anayasa çalışmalarının içinde olmalarını temin edeceğiz. Acele etmeden, her kesimle gereken istişareleri yaparak bir anayasa metni çıkartmalıyız. Bu öyle bir metin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 150., 200'üncü yılları kutlanırken bu anayasa çalışması tarihi dönüm noktalarından biri olarak gösterilsin.

7- Sayın Bahçeli'nin daha önceki açıklamaları ve dünkü sözlerini memnuniyetle karşıladım. Cumhur İttifakı olarak tam bir anlayış birliği içinde olduğumuzu görüyorum. Yakında açıklayacağımız İnsan hakları Eylem Planı'nda yeni anayasa ile ilgili özet bir çerçeve ortaya koyacağız. Çağrıda bulunuyorum, gelin yeni anayasa tekliflerimizi yıl içinde hazırlamaya başlayalım ve tartışalım. Kimseyi dışarda bırakmadan bunları milletimizle paylaşalım.

8- Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasası ile değil yeni bir sivil anayasa ile karşılayalım. Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa çalışmalarına en yapıcı katkıyı sunmakta kararlıyız. Nihai karar milletimizin olacaktır.

9- Salgından etkilenen esnafın dertlerini biliyoruz. Yeni destek programları geliştiriyoruz. Kimsenin kendisini sahipsiz hissetmemesi için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz.

10- Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımız ve çalışanlarımıza verdiğimiz destek 51 milyar lirayı geçti. Bizim şu anda hazinemiz hamdolsun tamamen esnafın ve milletimizin emrindedir. Bay Kemal bunları takip edemiyorsa ben ne yapayım... Ama biz kasamızdan çıkanı biliyoruz. Sağlıkta şu salgın döneminde hizmete açtığımız hastaneler bile pek çok ülkenin kapasitesini aşıyor.

11- Şehirde halkına hizmet etmek isteyen bir belediye yönetiminin, zihniyetinin var olmasıdır. Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi ile ilgili bir habere benim de gözüm ilişti. Sel felaketinin ardından nasıl olduysa hatırladı CHP Genel Başkanı'na bir esnaf ''Altyapı İzmir'de bitik. Sizden ricam ediyorum, burada 35 senedir CHP var, lütfen bu altyapıyı düzeltin'' diyor.

12- Çiğli Tramvayı temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı, kendi belediyesinin Hazineden daha uygun şartlarda borçlandığını övünerek anlatıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütçesinin neredeyse 2,5 katı borçlu bir belediye olarak, zaten böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir Bay Kemal, bunları öğren. Belediye bu finansmanı izin aldığı dönemde gerçekleştiremedi, şu anda zaten böyle bir borçlanma iznine de sahip değildir. Belediyenin herhangi bir kredi kullanımız söz konusu değildir. Tahvil ihraçları şartlarından vadesine kadar birbirleriyle ilgisi olmayan konulardır. Kılıçdaroğlu ekonomi ve rakamlardan anlayan biri olmadığı için Hazine'nin uluslararası finansman kredi şartlarının kendi buldukları krediden daha uygun olduğunu bilmiyor. Gerçi bunların hangi iftiralarını düzeltelim, usandık. Hazine müsaade vermedikten sonra hiçbir belediye bu şekilde bir borçlanmaya gidemez. Sonunda bu bana gelir. Benim de bunu onaylamam gerekir. Eski belediye başkanı Aziz Bey'e de sorarsan sana söyler. O göndermiştir, ben de onamışımdır. Sen bu yanlışla gidecek olursan burada soru işaretleri artmaya başlar.Kötü manzaralar son zamanlarda İstanbul'da yine hortlamaya başladı. CHP belediyeciliğinin çöp, çamur, çukur olduğunu görelim.

CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda ise flaş bir çağrıda bulundu, "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." ifadelerini kullandı.

Millete sesleniş konuşmasında önemli açıklamalar yapacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat Çarşamba günü program akışına göre kameraların karşısına geçti.

CUMHURBAŞKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPTI?

Saat 12.00'da AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak. Bu toplantının ardından ise partisinin genel merkezinde AK Parti Balıkesir-Osmaniye-Tokat-Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine Canlı Bağlantı ile dahil olacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12:00'de açıklamayı yaptı.

MÜJDE TAHMİNLERİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri çeşitli iletişim ağlarında, sosyal medyada ve televizyon programlarında "müjde" ile ilgili birçok tahmin yürütülmesine neden oldu. Daha önce Karadeniz doğal gazı keşif açıklamasında olduğu gibi birçok iddia gündeme geldi.

Tahminler arasında yerli aşı, yeni doğal gaz rezervi keşfi öne çıkarken yargı ve ekonomi alanında hazırlanan reform paketleri ile anayasa değişikliğine dair yeni açıklamaların da "müjde" olarak duyurulabileceği yorumları yapıldı.

YENİ ANAYASA SÖZLERİ KONUŞMASINA DAMGA VURDU

2 gün boyunca yürütülen tahminlerin ardından gözler AK Parti Grup toplantısına çevrildi. Erdoğan konuşmasına geçtiğimiz hafta yaptığı yeni anayasa çağrısı ile başladı, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım. Biz Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa çalışmalarına en yapıcı katkıyı sunmakta kararlıyız" dedi.

Konuşmasının büyük bölümünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve CHP'li belediyelere ayıran Erdoğan, CHP'li belediyelerin yönetimlerindeki şehirlerde yaşanan çevre, altyapı, su ve toplu taşıma sorunlarına dair görüntüler izletti ve "CHP çöp, çamur, çukur" ifadelerini kullandı.

Ardından kendi belediye başkanlığı dönemi başta olmak üzere AK Partili belediyelerin hizmetini gösteren video izletti.

Erdoğan konuşmasının sonunda da Kıbrıs meselesi üzerinden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yüklenerek kürsüden indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini söylediği 'Millete Sesleniş' konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI İDDİASI

Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bir "müjde" vermemesi şaşkınlık yaratırken kulislerde günlük programı içinde yer almamasına karşın akşam saatlerinde ayrıca bir Ulusa Sesleniş konuşması yapacağı, beklenen müjdenin de o konuşmada yer alacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak Erdoğan'ın gün içerisinde böyle bir programı olmadığı öğrenildi.

"CUMHURBAŞKANI GRUP TOPLANTILARINI MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI OLARAK GÖRÜYOR"

AK Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanını hafta başında yaptığı açıklama ile partisinin grup toplantısını işaret etti. Bir parti yetkilisi, "Beyefendi grup toplantılarını millete sesleniş konuşması olarak görüyor" dedi.

Bu durumda Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak, bu görüntülü millete seslenişte inşallah sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim" derken hedefin de CHP'li belediyeler karşısında AK Partili belediyelerin hizmetlerinin video görüntülerinden bahsedildiği ortaya çıktı. (Duvar)