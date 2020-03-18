Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapıyor Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde düzenlenen eşgüdüm toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapıyor.

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde düzenlenen eşgüdüm toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapıyor... Kaynak: Dunya.com