Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapıyor
Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde düzenlenen eşgüdüm toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapıyor.
18.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:22
Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde düzenlenen eşgüdüm toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapıyor...
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com