Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır (2)

'3600 EK GÖSTERGE UYGULAMASINI ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİNDE HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımlarını kaybetmesine izin vermeyeceklerini belirterek, bunun için özellikle çalışanların gelirlerini artırmaya yönelik ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Ayrıca yerli aşı üretme çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Grup toplantımızın ardından bu konuda bir müjdeyi canlı bağlantıyla milletimizle paylaşacağız. Turkovac inşallah tüm dünya ile tüm insanlık ile buluşacak" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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