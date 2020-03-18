Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Ciddi Sonuçları Ortaya Çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılacak olan kritik toplantı öncesinde bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Konu Koronavirüs

Çankaya Köşkü, bugün 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı' olarak isimlendirilen toplantıya ev sahipliği yapacak. Katılımcıların arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı toplantı öncesi bazı önemli açıklamalar yapıldı.

Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların bazıları ise şu şekilde:

Toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş mahiyetindeki basın toplantısında bu hastalığın dünyadaki ve ülkemizdeki sürecini detaylı bir şekilde anlatacağız.

Bizim hem tıbbi olarak virüsün, hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üzerinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bu konuda ben size güveniyorum.

Biliyorsunuz dün bir video konferansla bir taraftan yapacağımız bu çalışmaları özellikle de hem Fransa Başkanı Macron, diğer tarafta Merkel, diğer tarafta Johnson; onlarla dörtlü bir video konferans yaptık. ve bu video konferansla da sadece virüs olayı değil, değerlendirme yaptığımızda en iyi konumda olan biz gözüküyor. Bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. Ama İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek derecede olumsuz.

Bugüne kadar sağlık tedbirlerini peyderpey hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin, pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır.

Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesine engelleme, hem de ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı' bugün düzenlenecek. Toplantı sırasında salgınla ilgili bazı kritik kararların alınması bekleniyor.