Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2 milyon aileye 1000 TL nakit desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verileceğini, en düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarılacağını, asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verileceğini, en düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarılacağını, asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacağını açıkladı. Kaynak: Dunya.com