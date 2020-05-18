Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
18.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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