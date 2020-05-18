Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır." Kaynak: AA