Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acele etmeden, her kesimle gereken istişareleri yaparak bir anayasa metni ortaya çıkartmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa için tüm partilere çağrıda bulundu: Gelin yıl içerisinde çalışmaları tamamlayalım

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni Anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin de bu teklife olumlu bakmasıyla, inşallah Türkiye, tarihinde ilk defa sivil bir Anayasa hazırlama ve gerçek bir özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına kavuşmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun. Üstelik, küresel siyasi ve ekonomik güç dengelerindeki değişimde hak ettiğimiz yeri alma fırsatını kamil manada değerlendirebilmek için de daha sağlam bir çatıya ihtiyacımız bulunuyor."

Erdoğan: "Milletimizin reform gündemimize olan samimi ilgisi ve yüksek beklentisi, bizi yeni Anayasa hazırlama teklifimizi kamuoyuna sunma konusunda cesaretlendirmiştir"

Erdoğan: "(Yeni anayasa)Tercihimiz, tüm siyasi partilerimizin bu sürecin içinde yer almasıdır. Bunun için sonuna kadar samimi bir gayret göstereceğiz"

Erdoğan: "Acele etmeden, her kesimle gereken istişareleri yaparak, önümüzdeki asrın ihtiyaçlarını karşılayacak bir Anayasa metni ortaya çıkartmalıyız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı