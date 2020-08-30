Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler aynı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler aynı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu.

30.08.2020 18:26 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:33

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu. (2)

Erdoğan: Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye'nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını koruma kararlılığını gördü

Erdoğan: "Asıl soru şu, acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı?"

Erdoğan: "Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler aynı...

Kaynak: AA

Manşet

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