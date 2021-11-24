Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid onuruna yemek verdi
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan onuruna yemek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan onuruna yemek verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleştirildi.
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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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