Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi'de resmi törenle karşılandı -2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Kasr El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayed'in, tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayed heyetleri birbirine takdim etti.

Demirören Haber Ajansı - Dünya