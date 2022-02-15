Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de onuruna verilen yemeğe katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de onuruna verilen yemeğe katıldı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından onuruna verilen yemek sonrasında uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından onuruna verilen yemek sonrasında uğurlandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de onuruna verilen yemeğe katıldı

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title