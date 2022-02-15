Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de onuruna verilen yemeğe katıldı
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından onuruna verilen yemek sonrasında uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından onuruna verilen yemek sonrasında uğurlandı.