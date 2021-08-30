Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Milli tenisçi Abdullah Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Güney Koreli rakibini yenerek altın madalya kazandı. Bu başarısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

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