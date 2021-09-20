Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde fahiş fiyat uygulayanlara gözdağı verdi.

"Fark ortadan kalkacak"

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlara denetim konusunda, "Fiyat artışlarında bir suistimal varsa takiple, denetimle bu zulmün önüne geçeceğiz. Zincir marketler, ciddi şekilde denetlenecek. Fiyat farkı ortadan kalkacak" dedi.

"Seçim barajı açıklaması"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'seçim barajı' açıklamasını da değerlendiren Erdoğan, "Görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmalarını belli bir noktaya getirdi. 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı birşekilde girelim. Meclis açıldığında çalışmayı uzatmadan göndereceğiz" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda fiyatlarında ve üniversite öğrencilerinin kayıt döneminde emlak fiyatlarında fahiş fiyat artışlarını değerlendirerek, "Bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, zulüm, suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Erdoğan, ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'de BM'nin 76'ıncı Genel Kurulu'nda Covid19 salgının atlatılması, sürdürülebilirliğin yeniden inşası, gezegenin ihtiyaçlarına cevap verilmesi, insanların haklarına saygı gibi konuların görüşüleceğini söyleyen Erdoğan, "Görüşmelerin ilk gününde BM Genel Kuruluna hitap edeceğim. Konuşmamda Türkiye'nin çok taraflılığa ve daha adil bir dünya düzenini tesisi hedefine olan desteğini vurgulayacağım. BM gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylayacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim. Bu sene genel kurul kapsamında düzenlenecek etkinliklerin bir bölümü çevrimiçi olarak icra edilecek" ifadelerini kullandı.

"Fiyat farklılıklarını kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine gıda fiyatlarında ve üniversite öğrencilerinin kayıt döneminde emlak fiyatlarında fahiş fiyat artışlarını değerlendirerek, "Bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, zulüm, suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yapık. Şu anda bizim 1 milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yapık. Gayet de lüks yurtlar yaptık. Bu yurtlar çift yatak, bilemediniz 3 yataklı odalar olmak üzere gayet modern şekilde bu yurtlarımızı yaptık. Yurtlarımızla iftihar ediyorum. Bay Kemal'e kalırsa, bay Kemal'e ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı. Dikili bir taşı yok, ağacı yok. Ama yalan mı aman yarabbi. Bunda bol. Onunla beraber hareket eden bazı medya grupları da var. Onlar devamlı karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa yapsın kervan yürüyor. Hiçbir dönemde olmadığı kadar öyle bir yalan atıyor ki 1 sene içinde bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak sorun yok. Ne abartıyorsun. Şu anda üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar, hiçbir dönemde atılmış değil. Gayet başarılı bir şekilde yürüyor. Dün baktım yine sözcüsü bir şeyler söylüyor. Söylediği ne yine yalan. 'Çiftçi battı' diyor. Ben daha bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Yüzde 25 şeker pancarına biz zam yaptık. Çaydaki zam enflasyonun çok üzerinde, fındıkta hakeza öyle. Ben de diyorum bu yalancılar değil benim vatandaşım ne diyor. Benim vatandaşım gayet memnun. Bu şehirleri ben dolaşıyorum. Bunların yalanlarına bir defa inanmak mümkün değil. Kaldı ki üniversite öğrencileri ile ilgili konuşurken biz göreve geldik, üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 TL idi. Elinize dilinize dursun. Şu anda 650 TL'ye çıktı. Bunun yanında artık asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücrette bir ücret alıyorlar. Bu noktaya geldi. Bunlar bunu görmek istemiyorlar. Harçlarla ilgili biliyorsunuz uzun yılların sorunuydu. Bu harçları kim kaldırdı. Bu harçları da biz kaldırdık. Önce bunu onlara sormak lazım. Sizin dönemininiz sorunu olan bu harçları, öğrencilerin eylem yaptığı dönemleri unutmadık. Bunlar CHP döneminde gelen sorularda biz kaldırdık. Şu anda atacağımız adım şu. Özellikle Ticaret Bakanı'nın sorunu biraz yoğun olacak. Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle bu zincir marketlerdeki fiyat farklılıkları vs. bunların üzerine gitmek suretiyle buralardaki bu ciddi fiyat farklılıklarını kaldıracağız. Bunu inşallah Amerika dönüşü işin üzerine kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz" dedi.

"Meclis açıldığında uzatmadan meclise göndereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim yasası değişikliğine ilişkin olarak ise şunları söyledi: "Bu konu ile ilgili tabii görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmaları belli bir noktaya getirdiler. İnşallah Amerika dönüşü kendilerini tekrar dinleyeceğiz. Dinledikten sonra oradaki başlıklarla yürüyeceğiz. Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim. Türkiye'nin de arzuladığı beklediği bir sistemi inşallah yakalamış olalım. Bu konuda da Meclis şu anda kapalı. Meclis açıldığı anda inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip uzatmadan Meclise göndereceğiz. Müzakereleri de bu şekilde başlamış olacağız. " İHA

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