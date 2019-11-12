Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

12.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'lıların iadesine ilişkin, "Biz bunları göndermeye devam edeceğiz. Almışlar almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor." dedi.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD'ye yapacağı çalışma ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Bir basın mensubunun, Soçi mutabakatı kapsamındaki bölgelerden YPG'lilerin çekilmemesine ilişkin sorusuna karşılık Erdoğan, terör örgütlerinin bu bölgeden çekildiğini söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala terör örgütleri burada. Dün Kamışlı'da sivillere yönelik cereyan eden terör eylemleri ortada. Ondan önceki günlerde sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Münbiç'ten çekildiğini söylememiz mümkün değil, terör örgütleri Münbiç'te de ne yazık ki var. Aynı şekilde kısmen Tel Abyad'da da bunlara rastlıyoruz. Aynı şekilde bunlar Tel Rıfat'ta da var. Ne Rusya ne Amerika bu terör örgütlerini verdikleri ne saatlerde ne de günlerde temizleyebilmiş değil. Bunları Sayın Trump ile konuşacağız, döndükten sonra Sayın Putin ile de tekrar telefon görüşmesiyle bu gelişmeleri değerlendirme imkanı bulacağız. Çünkü İdlib'de de benzer bazı sıkıntılar hala yaşanmaya devam ediyor."

Erdoğan, "Brüksel'de toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi, toplantı sonunda Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin bir karar aldı. Sondaj faaliyetlerine cevap olarak uygulanması planlanan kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belgesi kabul edildi. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusunu yanıtlarken de "Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü gayet güzel açıklamalarını yaptı. Avrupa Birliği bir şeyi unutuyor. Çünkü Avrupa Birliği'nde şu anda görev yapanların bir çoğu siyasette hala çok yeni. Bunların bir çoğu da maalesef yeniliğin verdiği cehaletle yaklaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin Kıbrıs'ta garantör ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak burada, o sularda, münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları bulunduğunu söyledi.

"Müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz"

Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkelerin buralarda kendilerine göre çalışma yapma hakkını elde ettiğine, bunların bir kısmının da AB üyesi ülkeler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle dedi:

"Ama Türkiye'ye gelince 'Türkiye buralara giremez, yaptırım uygulayacağız.' diyorlar. Zaten siz bize 1959'dan, 1963'ten beri yaptırım uyguluyorsunuz. 'Aldık, alacağız.' diye sürekli Türkiye'yi oyaladınız. Hangi ülkeler geldi geçti, onları Avrupa üyesi yaptınız ama Türkiye'ye karşı hiçbir zaman verdiğiniz sözleri tutmadınız. Bunlara karşı köşeli ifade kullandığınız zaman da kötü oldunuz. Ey Avrupa Birliği şunu bilin, Türkiye, sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden biri değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Bu müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ'lıyı şu anda cezaevlerinde bulunduran ve aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ'lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye'ye gelip de Kıbrıs'taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz."

"Hepsini bütün belgeleriyle ortaya koyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyelilerin yeniden güvenli bölgeye gönderilmesi planlaması var. Planlama nasıl olacak? Tel Abyad gibi noktalarda hala terör saldırıları devam ediyor, PKK da PYD de oradan henüz çekilmiş değil. Bu, planlamaları bozdu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Planları yaparsınız, bu planların bazıları çok böyle planlandığı gibi yürür, bazıları da sıkıntılı olur, aksayarak yürür. Şimdi burada düşünün çok ciddi bir mücadele var. Adeta bir savaş havasında bir yapı söz konusu. Çünkü karşımızda dikkat edin kimler var? Devamlı isim vermemize gerek yok. Kimlerle Türkiye bir şeyin mücadelesini veriyor? Yani Amerika'nın 32 bin, 33 bin tır silah, mühimmat, araç gereç gönderdiği bir ülke. Kime gönderiyor bunu? Suriye devletine değil, terör örgütlerine gönderiyor. Niye gönderiyor? Terör örgütleri burada çok ciddi bir yapılanmaya girsin ve bu yapılanmayla birlikte de kime karşı elde ettikleri bu silahlarla, bu mücadeleyi verecekler? Herhalde Türkiye'den başkası değil. İşte devamlı taciz atışları devam ediyor. Nereye? Türkiye'ye. Şehit olanlar, yaralananlar kimlerden? Benim vatandaşlarımdan. Aynı şekilde bizim kendi Mehmetçiklerimiz de. Bakın şu an itibarıyla Silahlı Kuvvetlerimizden 11 şehidimiz var, 163 yaralımız var, Suriye Milli Ordusundan 202 şehit var, 656 yaralı var. Sivil can kaybı 21, sivil yaralı ise 184."

Bunun hesabını kimin vereceğini soran Erdoğan, "Şu anda bölgede beraber güvenli bölge yapıyoruz, devriye çalışmaları yapıyoruz. Yapıyoruz da yani neticeye bakın. Neticeye gelince herhangi bir netice maalesef yok. Öbür tarafta kontrol altına alınan toplam alana baktığımız zaman 4 bin 219 kilometrekarelik alan şu anda kontrol altında ama bunun yanında yine kontrol altına alınan meskun mahale baktığımızda o da 579." diye konuştu.

Bütün bunlara rağmen mücadeleyi bu şekilde verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hepsinden öte burada biz Amerika, Rusya ile bugüne kadar yürüttüğümüz samimi çalışmayı, bunda sonra da kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz. Aynı şekilde tabii bir Soçi mutabakatı üçlüsü var. O da Rusya, Türkiye, İran. Bunun aynı şekilde yürümesi lazım ama çok daha önemlisi var. O da özellikle NATO Paktı içinde yer alan ülkeler olarak NATO'nun buraya şu ana kadar eğilmediği bu süreci gözden geçirmesi lazım, artık eğilmesi lazım. İşte onun için 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'deki Liderler Zirvesi'ni çok önemsiyorum. Liderler Zirvesi'nde bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz. NATO ne iş yapıyor? Bu 5. madde ne işe yarar? Bunların hepsini orada gündeme getireceğiz. Orada bütün NATO ülkelerine ki bu NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğu da biliyorsunuz AB üyesi ülkelerdir. Hepsini orada, bunları, bütün belgeleriyle ortaya koyacağız. Eğer NATO kendi müttefiklerine her zaman bu şekilde bakıyor, yalnız bırakıyorsa herhalde bunun izahı mümkün değildir. Dünyanın çok değişik yerlerinde ihtiyaç olduğu zaman Türkiye'yi haberdar edeceksin. Belli ücretin ödenmesi noktasında Türkiye dünyada şu anda Amerika'dan sonra neredeyse ikinci, üçüncü sırada yer alıyor. Böyle bir görevi ifa edecek. Böyle bir saldırı karşısında, terörle mücadele karşısında Türkiye'yi yalnız bırakacaksınız. Bunların hepsini Londra'da da gündeme getireceğiz."

DEAŞ'lıların iadesine ilişkin bir soruya da Erdoğan, "Orada sınırda kalmış kalmamış artık onlar bizi çok da ilgilendirmiyor. Biz şimdi bunları göndermeye devam edeceğiz. Yani burada almışlar, almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor. Bunların başka belki planları da olabilir. Onları da yeri geldiği zaman uygulamaya koyarız." yanıtını verdi.

(Bitti)

Kaynak: AA