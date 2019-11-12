Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

12.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:36

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız." dedi.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD'ye yapacağı çalışma ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Ziyareti, Türk-Amerikan ilişkilerinin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde icra ettiklerini belirten Erdoğan, Trump ile gündemlerinde yer alan tüm konuları ayrıntılı ve samimi bir şekilde görüşeceklerine inandığını söyledi.

Erdoğan, ziyaret vesilesiyle terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konularını, askeri ve savunma sanayi iş birliğini, ekonomik ve ticari münasebetleri de ele alma fırsatı bulacaklarını dile getirerek, "Sayın Trump ile ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmak amacıyla atılacak adımlar ile yapılan çalışmaları da görüşmemizde değerlendirme imkanı bulacağız." diye konuştu.

"İstişarelerimiz gerçeklerin anlaşılmasına büyüt katkı sağlayacaktır"

ABD Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıyı bu bakımdan son derece önemsediğini ifade eden Erdoğan, "Türk-Amerikan iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirilecek istişareler ülkemize yönelik propagandaların arttığı bugünlerde inşallah gerçeklerin anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ terör örgütü meselesi de yine ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. 15 Temmuz gecesi demokrasimize saldıran, 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 kardeşimizi, evladımızı gazi olarak bugünlerde yine kendileriyle birlikte yaşam sürdürdüğümüz, ailelerinin aynı şekilde bu yaşamı devam ettirdiği kardeşlerimizin durumu da bu yapıyla mücadele konusundaki beklentilerimizi bir kez daha ortaya koymuştur. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."

Washington'daki temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra özellikle Suriye meselesini de enine boyuna konuşacaklarını bildiren Erdoğan, "Bu bağlamda DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelede iş birliği üzerinde duracağız. Ülkemizin DEAŞ'la mücadelede ödediği bedelleri ve kararlılığını bir kez daha gündeme getirirken bu sıralar bildiğiniz gibi DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık ve tabii buralarda ciddi bir telaş, artık bir tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Tabii bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün, onlar ne yapacaklarının kararını versinler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelinen son aşamayı da ayrıntılarıyla konuşma fırsatı bulacaklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kendilerine, Amerika'nın PKK/YPG terör örgütüne tıpkı DEAŞ ve diğer terör örgütleri gibi yaklaşması ve muamele etmesi gerektiğini de söyleyeceğiz. Tabii bu arada Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristi kendilerinin kabul etmesinin, kendilerinin bunlarla görüşmesinin yanlış olduğunu da aynen belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu teröristbaşının da Türkiye'mizde bugüne kadar yapmış olduğu bütün terör eylemlerini resimleriyle, belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz. Bu harekatla ilgili vardığımız mutabakatın hala tam olarak yerine getirilmediği hususunu da yine belgelerle kendilerine ifade edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elindeki kitapçığı göstererek "Güvenli Bölge konusunda da yine hazırladığımız belgeleri ki bunlardan bir tanesi yani şu anda Suriye'deki durumu bu şekilde içinde bütün plan, proje çalışmalarımızı da burada gösteriyoruz. Aynı zamanda da Güvenli Bölge ile alakalı olarak da bölgenin şu andaki geldiği noktayı da ifade ediyoruz. Burada da özellikle gördüğünüz gibi Irak sınırıyla Cerablus'a kadar olan bölgenin burada bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere bu da yeni bu güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor." şeklinde konuştu.

Resmi temaslarının ardından Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret edeceklerini aktaran Erdoğan, 2 Nisan 2016 tarihinde açılışını yaptığı bu merkezin camisiyle, kütüphanesiyle, misafirhanesiyle, derslikleri ve diğer müştemilatıyla Türkiye'nin Amerika'daki gurur kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Merkezin kısa sürede Amerikalı Müslümanların buluştuğu, öğrencilerin kaldığı bir yer konumuna geldiğini ifade eden Erdoğan, "Çok çeşitli, verimli tartışmaların da olduğu bir merkez haline geldi. İnşallah burada vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve Amerikalı Müslüman kardeşlerimizle bir araya geleceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Başkan Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz. Önceki yönetim bakiyesi kimi kesimlerin bürokratik ve siyasi sabotaj girişimlerine rağmen şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ile önce dar kapsamlı bir görüşme ve heyetler arası görüşme gerçekleştireceklerini anlatan Erdoğan, daha sonra da geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapacaklarını bildirdi.

"Terörle mücadele bütün bu görüşmelerimizde öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, ziyaretin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA