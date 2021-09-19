Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
Bir kez daha, raflardaki fahiş fiyatın önüne geçeceğiz dedi, bu konuyla bizzatilgileneceğini ifade etti.
Bir kez daha, raflardaki fahiş fiyatın önüne geçeceğiz dedi, bu konuyla bizzat
ilgileneceğini ifade etti..
ses// 03.57 - 04.32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitti..
efekt..
ABD'ye hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan'ın gündemide, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in
göçmen konusu açıklamaları da vardı..
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