Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir kez daha, raflardaki fahiş fiyatın önüne geçeceğiz dedi, bu konuyla bizzatilgileneceğini ifade etti.

Bir kez daha, raflardaki fahiş fiyatın önüne geçeceğiz dedi, bu konuyla bizzat

ilgileneceğini ifade etti..

ses// 03.57 - 04.32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitti..

efekt..

ABD'ye hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan'ın gündemide, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in

göçmen konusu açıklamaları da vardı..

ses// 07.53 - 08.51

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi

Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti - Haberler
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