Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Bir kez daha, raflardaki fahiş fiyatın önüne geçeceğiz dedi, bu konuyla bizzat

ilgileneceğini ifade etti..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitti..

efekt..

ABD'ye hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan'ın gündemide, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in

göçmen konusu açıklamaları da vardı..

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