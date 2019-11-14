Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır.

14.11.2019 03:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 04:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır. Milletimizin tarihinde böyle bir kara leke yoktur"

"Biz arşivlerimizi açtık, arşivi olan açsın"

"Alınan karar bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu kararı alanlar er ya da geç yanıldıklarını anlayacaklar"

WASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Merkezi'nde Türk vatandaşlara açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı kararı utanç kaynağıdır.
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