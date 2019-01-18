Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA