Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA