Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır"

16.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'nde konuştu. (2)

Erdoğan: "Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti, kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından izliyoruz"

Erdoğan: "Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız."

Erdoğan: "CAATSA konusunda hiçbir ülkeye, Türkiye'den başka, bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır."

Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararı) Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin yaptırım kararı) Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin yaptırım kararı) Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin yaptırım kararı) Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin yaptırım kararı) Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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