Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet etmiyor.

29.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet etmiyor. Filistinlilerin hakları yok sayılıyor. Bu plan; yeni oldu bittiler oluşturma gayretidir, İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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