Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet etmiyor.
29.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet etmiyor. Filistinlilerin hakları yok sayılıyor. Bu plan; yeni oldu bittiler oluşturma gayretidir, İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır." - ANKARA
Kaynak: İHA