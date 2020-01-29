29.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet etmiyor. Filistinlilerin hakları yok sayılıyor. Bu plan; yeni oldu bittiler oluşturma gayretidir, İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA