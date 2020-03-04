Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.
04.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim"
Kaynak: AA