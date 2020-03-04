Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

04.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim"

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi...
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