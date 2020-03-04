Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisini kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.

04.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisini kabul etti

CUMHURBAŞKANI , ABD'nin (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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