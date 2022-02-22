Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin açıklamaları ve Münih Konferansı'ndaki gariplikler, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı bir NATO... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin açıklamaları ve Münih Konferansı'ndaki gariplikler, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı bir NATO...

AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin açıklamaları ve Münih Konferansı'ndaki gariplikler, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin açıklamaları ve Münih Konferansı'ndaki gariplikler, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi"

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Nato Zirvesi, Münih, Güncel, Haberler

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