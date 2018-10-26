Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, Münbiç mutabakatını bizi oyalama aleti haline dönüştürmüştür"

-"Suriye sorununu kendi mecrasında çözmeye hız vermeliyiz"

-"Şu anda devriye güçlerinin Gaziantep'te bizim askerlerle ABD'li askerlerin birlikte çalışma yaptıklarını biliyorsunuz. Artık Münbiç'te oyalanmak yerine, dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız"

-"Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. DEAŞ'ın bölgede yapılan operasyonlar için bahane olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. DEAŞ'a verilen desteği meşrulaştırma gayreti devam ediyor"

-"Deşifre olmuş bir oyunu sürdürmeye çalışanlar sadece kendilerini komik duruma düşürürler. Gelin sırtınızdaki bu yükten kurtulun"

-"Terör örgütüyle yürünen yol hayırlı bir yere çıkmaz. Bu terör örgütü PKK'dır, yan kolları PYG ve YPG'dir. Türkiye gibi bir ülkeyi eli kanlı, mazisi karanlık bir örgüte feda etmek akıl karı değildir"

-"Bununla birlikte biz kendi harekat planlarımıza göre çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu sözlerimizi son ikazlarımız olarak değerlendirilmeli. Son silah da yok edilene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız"

-(Cemal Kaşıkçı) "Hadisenin makamlara haber verilmesinin ardından yapılan araştırma ve soruşturmalar Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü sonucuna götürdü. Yapılan açıklamalar bizi endişelere sevk etti. Yapılan açıklamalar çok komikti. Cemal Kaşıkçı gibi bir insan dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Bu mümkün mü? Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti, adamlığıyla uyuşmaz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.