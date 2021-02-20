Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Kongresi'nin basılması) Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşıldı."
20.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Kongresi'nin basılması) Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Kongresi'nin basılması) Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşıldı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten