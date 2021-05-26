Erdoğan: "Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek normalleşmeyi hedefliyoruz."
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Erdoğan: "Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek normalleşmeyi hedefliyoruz."

Erdoğan: 'Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek normalleşmeyi hedefliyoruz.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek normalleşmeyi hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek normalleşmeyi hedefliyoruz."

"Ekonomide salgının etkisi azaldıkça Türkiye'nin yakaladığı olumlu ivme hızlanıyor. Salgına rağmen bu yılın ilk çeyreğinde de Türk ekonomisi büyümeye devam edecek."

"ABD ile zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen ortaklığımız her türlü badirenin üzerinden gelmeyi başarmıştır."

"Başkan Biden'in 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden'la NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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