Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD ile) Temennim iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Temennim iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Temennim iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an gidiş pek hayra alamet değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Temennim iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an gidiş pek hayra alamet değil."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD ile) Temennim iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an... - Haberler
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