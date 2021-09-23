Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Temennim iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Temennim iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an gidiş pek hayra alamet değil."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Temennim iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an gidiş pek hayra alamet değil."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri