Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile oluşturulacak Güvenli Bölge) Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile oluşturulacak Güvenli Bölge) Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile oluşturulacak Güvenli Bölge) Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar.

08.09.2019 17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile oluşturulacak Güvenli Bölge) Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar."

Kaynak: AA
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