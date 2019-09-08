08.09.2019 17:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile oluşturulacak Güvenli Bölge) Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar."

Kaynak: AA