Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika...

19.10.2019 17:30

Açılış törenine katılan vatandaşlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. (3)

Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz."

Erdoğan: "Türkiye, en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir."

Kaynak: AA