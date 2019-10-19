Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika...
Açılış törenine katılan vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.
Açılış törenine katılan vatandaşlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. (3)
Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz."
Erdoğan: "Türkiye, en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir."