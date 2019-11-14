Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. İşbirliğimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik."
14.11.2019 00:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. İşbirliğimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik." - WASHINGTON
Kaynak: İHA