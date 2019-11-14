14.11.2019 00:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. İşbirliğimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik." - WASHINGTON

Kaynak: İHA