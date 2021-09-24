Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir."

AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir."

AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir.' - Haberler
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