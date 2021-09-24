Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz.