Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşlarına seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda kalır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz.
14.11.2019 08:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda kalır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com