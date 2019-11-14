Haberler » Ekonomi » Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşlarına seslendi - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşlarına seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda kalır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz.

14.11.2019 08:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşlarına seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda kalır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et