Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşlarına seslendi

14.11.2019 08:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda kalır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz." dedi.