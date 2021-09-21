Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki iş insanlarına) Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki iş insanlarına) Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki iş insanlarına) Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri