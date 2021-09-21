Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'deki iş insanlarına) Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki iş insanlarına) Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki iş insanlarına) Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki iş insanlarına) Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'deki iş insanlarına) Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş... - Haberler
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