Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abd'deki Hakan Atilla Davası) ABD'nin Adalet Anlayışı Buysa Dünya Yandı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki Hakan Atilla davası) ABD'nin adalet anlayışı buysa dünya yandı" -"(Kabinede revizyon olacağı iddiası) Doğruluk payı yok"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki Hakan Atilla davası) ABD'nin adalet anlayışı buysa dünya yandı"
-"(Kabinede revizyon olacağı iddiası) Doğruluk payı yok"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.