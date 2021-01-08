Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'de kanlı kongre baskını) "ABD tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya olduklarını görüyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'de kanlı kongre baskını) "ABD tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya olduklarını görüyoruz.

08.01.2021 14:32 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'de kanlı kongre baskını) "ABD tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Çünkü lafa geldiğinde demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç tüm insanlığı şoke etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır"

(Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması) "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır... Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyi pErdoğan, Cuma namazı sonrası medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'de kanlı kongre baskını) 'ABD tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya olduklarını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'de kanlı kongre baskını) 'ABD tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya olduklarını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'de kanlı kongre baskını) 'ABD tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya olduklarını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'de kanlı kongre baskını) 'ABD tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya olduklarını görüyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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