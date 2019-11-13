Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin camından vatandaşları selamlaması WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.
13.11.2019 00:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin camından vatandaşları selamlaması WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı