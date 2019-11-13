Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin camından vatandaşları selamlaması WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.

13.11.2019 00:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı

Cumhurbaşkanı 'ın konvoyunun otelin camından vatandaşları selamlaması WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
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