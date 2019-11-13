Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin önüne gelişi WASHINGTON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

13.11.2019 00:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi

Cumhurbaşkanı 'ın konvoyunun otelin önüne gelişi WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı 'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde ve yakınlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi
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