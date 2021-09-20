Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Güvenlik önlemi detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otele gelişi NEW YORK - Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ABD ziyareti süresince konaklayacağı otele geldi.