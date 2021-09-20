Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

Güvenlik önlemi detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otele gelişi NEW YORK - Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ABD ziyareti...

Güvenlik önlemi detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otele gelişi NEW YORK - Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ABD ziyareti süresince konaklayacağı otele geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi

Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya sürprizi! Alan bir anda o şarkıyla inledi
/beğendim
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/beğenmedim
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/şaşırdım

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