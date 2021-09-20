Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel
Güvenlik önlemi detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otele gelişi NEW YORK - Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ABD ziyareti...
Güvenlik önlemi detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otele gelişi NEW YORK - Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ABD ziyareti süresince konaklayacağı otele geldi.