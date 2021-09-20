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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin New York kentine geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin New York kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi. ABD ziyareti kapsamında ilk olarak Turkish American National Steering Commitee'de (TASC) düzenlenen programda konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde New York'taki Türkevi'nin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü ise Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılarak dünyaya hitap edecek. Erdoğan ayrıca, ABD ziyareti kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek. - NEW YORK

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