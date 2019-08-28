Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield'i kabul etti.

28.08.2019 15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti
Kaynak: İHA
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