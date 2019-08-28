Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.