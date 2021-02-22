Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka"

22.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:38

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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