Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka"
22.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:38
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez