Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İki lider, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması hem de Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kaldı.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA