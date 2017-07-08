Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Görüştü (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamburg'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiği görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamburg'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiği görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.
G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan ve ikili temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı Hamburg Messe Konferans Merkezinde gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirve kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom ile bir görüşme gerçekleştirdi.
(Fotoğraflı) - Hamburg