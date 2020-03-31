Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İkili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Covid-19 salgını ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İkili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Covid-19 salgını ele alındı. İletişim Başkanlığı ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda, Erdoğan ile Trump'ın, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin eskisinden de önemli olduğunu vurguladıkları" bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com