Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İkili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Covid-19 salgını ele alındı
31.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İkili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Covid-19 salgını ele alındı.
İletişim Başkanlığı ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda, Erdoğan ile Trump'ın, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin eskisinden de önemli olduğunu vurguladıkları" bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com