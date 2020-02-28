Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

28.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:56

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, ülkemizin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etmişlerdir. İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.

Kaynak: DHA