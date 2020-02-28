Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

28.02.2020 20:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığı tarafından söz konusu görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştır.



Cumhurbaşkanımız, kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, ülkemizin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etmişlerdir.



İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalmışlardır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA